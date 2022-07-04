Кадыров нашёл поддельного Зеленского из чат рулетки: "Ахмат — сила"

Рамзан Кадыров осуществил свои угрозы и поговорил по душам с Владимиром Зеленским. Лидер Чечни снял ролик с российским блогером из чат рулетки.

Российский блогер по имени Максим прославился благодаря своим пародиям на Зеленского. Блогер выходит на связь со случайными интернет-пользователями в образе президента Украины. Молодой человек предпочитает скрывать своё имя и место жительства.

Рамзан Кадыров, однако, отыскал звезду Интернета и снял с блогером ролик. На видео "липовый" Зеленский заявляет о полной капитуляции Украины. При этом у него на плече лежит чья-то рука. Далее камера показывает, что в гости к ненастоящему лидеру Украины наведался руководитель Чеченской республики.

"Ахмат сила. Так и подпишем", — говорит пародист. "Давно надо было. Что-то ты опоздал", — говорит Кадыров, глядя на то, как блогер, загримированный под Зеленского, подписывает документ о сдачи Киева.

Ранее Кадыров обратился к Зеленскому со словами: "Подними руки и выйди на площадь".