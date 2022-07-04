В Казани закончилась вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт", сообщает inkazan. ru.
"По состоянию на 4 июля в наличии не осталось однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Препарата не осталось ни в одном из районов города", — пишет издание.
По его данным, в столице Татарстана осталось более 1,8 тыс. доз вакцины "Спутник V", свыше 1,6 тыс. доз "ЭпиВакКороны" и всего 10 доз "КовиВака".
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