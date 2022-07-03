Сергей Шнуров выпустил песню об Александре Невзорове* и нарвался на волну хейта. Лидер группы "Ленинград" поспешил ответил всем, кто его досрочно похоронил.
В Сети устроили символические "похороны" Сергею Шнурову. На мысли о творческой смерти Шнурова публику навели слова журналиста Александра Невзорова, который заявил, что "не мочится на могилы друзей".
Солист "Ленинграда" высмеял нападки в своей новой песне под названием "Мертвец".
"Нет задачи у меня понравиться
Ни в начальстве, ни в ютьюбе люду,
Раз Путину не пел я здравицы
Так и анти-Путину не буду", — спел Шнуров.
Певца позабавило то, как все стали защищать Невзорова, с которым его когда-то связывала дружба.
"Я свою могилку крашу,
Оскорбил, — чего же проще? -
Чувства верующих в Сашу
И его святые мощи", — спел Шнуров.
Под видео с песней лидер группы "Ленинград" нарвался на новую порцию хейта.
"Повезло Шнуру, мало кому удаётся спеть и сплясать на своих похоронах";
"Вон как зацепило Шнура, сразу второй клип, прямо как в выражении "я бежал за вами два дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны";
"Видимо зацепили его за живое, раз второй клип за такое короткое время", — комментировали песню интернет-пользователи.
Ранее Шнуров выпустил клип про импортозамещение "Аналоговнет".
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