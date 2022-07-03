Захарова обвинила Макрона в рассекречивании разговора с Путиным

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона, который нарушил конфиденциальность разговора с Владимиром Путиным.

О чём именно беседовали лидеры двух стран, долгое время оставалось секретным, однако теперь одна из бесед была обнародована в документальном фильме французского режиссёра Ги Лагаша, который транслировали на телеканале France 2.

Мария Захарова нашла этот поступок недопустимым и напомнила Макрону, что звонки на высшем уровне являются "конфиденциальной историей".

"Оказалось, что пару месяцев назад, когда Макрон звонил президенту России, весь разговор записывала журналистская камера с журналистами, которые сидели и всё это снимали. Это пример того, что именно так они понимают слово "дипломатия"", — возмутилась Мария Захарова.

Эммануэль Макрон забавлял мировое сообщество своей привычкой звонить Владимиру Путину. После начала спецоперации на Украине президент Франции с упорной регулярностью беседовал с российским лидером. Появился даже шуточный глагол "макронить", что означает совершать частые навязчивые звонки.

В середине мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров западных государств перестать звонить президенту России Владимиру Путину. По её мнению, пока продолжаются телефонные разговоры, президент России не чувствует себя в изоляции.