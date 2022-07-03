В Чешском вузе студентку РФ призвали свергнуть Путина, а потом сдавать экзамен

Преподаватель чешского университета порекомендовал студентке из России "свергнуть" Владимира Путина, и только после этого сдавать экзамен.

Гражданка РФ, обучающаяся в Остравском университете Чехии, пожаловалась на слова преподавателя зарубежного вуза Марека Элиашема. Девушка объяснила, что не может прибыть в Чехию из России для сдачи экзамена "из-за политической ситуации".

Профессор не посочувствовал учащейся, а рекомендовал ей "свергнуть" Владимира Путина, чтобы беспрепятственно сдать экзамен. Руководству иностранного вуза совет профессора показался адекватным.

Многие вузы мира вошли в положение российских студентов и поддержали их в непростой ситуации, однако в странах восточной Европы не так лояльно относятся к россиянам. В Тартуском университете в Эстонии, к примеру, не стали принимать заявки от российских граждан. Чехия ограничила приём россиян и белорусов на специальности технической направленности.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска скептически отреагировал на обещание экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского покончить с путинским режимом.