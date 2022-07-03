Гордон не считает патриотами тех, кто поддерживает всё, что делает "верхушка"

Правозащитница Екатерина Гордон считает неправильным считать патриотом человека лояльного и поддерживающего без исключения всё, что делает руководство страны.

Гордон возмутила такая подмена понятий.

"Выходит, что если ты не оппозиционер… ты должен закрыть глаза на совершенно конкретные факты ненасытного обогащения людей, приближенных к Президенту", — написала юрист.

Она рассказала, что посмотрела фильм про Миллера и богатство его семьи.

"Не могу избавиться от вопроса: "Зачем вам столько? Ну зачем? Ну можно было бы спасти столько деток, которым мы в сети и на федеральных каналах деньги собираем"", — задалась вопросом Гордон.

Она привела в пример любовниц руководителей госкорпораций, у которых, по её Гордон, уже "отрыжка золотыми монетами".

"Сейчас такое время сложное, время обнуления, время сплочения. Хватит ненасытно хапать, хватит", — призвала Екатерина.

Ранее Гордон заявила, что Россия идёт к великой цели через кровь, стресс и тяготы.