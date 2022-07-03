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"Земляне" отказались от госнаград: "Не хотим быть заслуженными"

Общество

Продюсер группы "Земляне" Владимир Киселёв объяснил, почему музыканты сознательно избегают государственных званий.

"Земляне" отказались от госнаград: "Не хотим быть заслуженными"

Солисты легендарного коллектива "Земляне" не стремятся получить почести от власти. Киселёв уверен, что народная любовь ценнее, чем любые звания.

"Странно ведь звучит Пол Маккартни, заслуженный артист английской республики. Важнее то, что более 20 миллионов дисков мы продали. От 200 до 300 концертов в год у нас было. И сейчас, Игорю 69 лет, он мальчик еще. Но в эти года мы собрались. Надеюсь не повторим путь роллингов", — объяснил руководитель группы.

Музыкант Игорь Романов выразил свою точку зрения на этот счёт.

"Не хотим быть заслуженными, но без публики, артистами", — объяснил гитарист.

Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания Народной артистки РФ. Станислав Садальский поддержал актрису и заявил, что награды в России раздаются не по заслугам, а за лояльность.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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