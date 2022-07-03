Физик Колкер скончался в СИЗО через три дня после ареста по делу о госизмене

Новосибирский учёный Дмитрий Колкер умер вскоре после отправки его в СИЗО "Лефортово". Научного сотрудника обвинили по делу о госизмене.

Колкер страдал онкологией поджелудочной железы. У него диагностировали четвёртую стадию рака.

Дочь физика считает содержание под стражей отца не правомерным, так как он питался через гастростому (специальную трубку, ведущую в полость желудка через переднюю брюшную стенку).

По словам родных учёного, его обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Учёному грозил срок от 12 до 20 лет.

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер работал над созданием источников излучения для медицинских и иных задач. Сфера его научных интересов в теории может рассматриваться как гостайна. Он был также научным сотрудником Института лазерной физики СО РАН. На его коллег было возбуждено несколько уголовных дел о злоупотреблении полномочиями.

Ранее Лефортовский суд Москвы вынес решение о заключении под стражу москвички Екатерины Завалишиной, которая подозревается в государственной измене.