В Федерации хоккея объяснили отправку вратаря ЦСКА в армию: Не хотели отпускать

Хоккеиста Ивана Федотова, который хотел играть в НХЛ, отправили на срочную службу в Североморск. Вице-президент Федерации хоккея РФ Борис Майоров увидел в этом повторение советского опыта.

25-летний обладатель "Кубка Гагарина" подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз" и намеревался уехать из страны. В военкомате, однако, нарушили планы молодого спортсмена. Его отправили на армейскую службу в Мурманскую область.

"В советские времена всю жизнь так было", — цитирует слова представителя Федерации хоккея РФ издание "Подъём".

Майоров уверен, что Федотова вернут из армии, чтобы он продолжил играть в составе ЦСКА. Он предположил, что хоккеист "не очень хорошо уходил" и его "не хотели отпускать". Вице-президент федерации хоккея РФ считает, что других способов удержать вратаря у хоккейного клуба не было.

"ЦСКА оказался у разбитого корыта. Сейчас найти замену такому вратарю практически невозможно: западные игроки к нам наверняка не поедут, а среди российских вратарей подходящей кандидатуры нет. Поэтому, наверное, ЦСКА решил призвать его в армию", — объяснил Майоров.

Ранее стало известно, что вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по представители военкомата.