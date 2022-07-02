Максим Галкин показал, как гуляет с Пугачёвой по Юрмале

Максим Галкин в своём новом видео доказал, что Алла Пугачёва вовсе не сбежала от него в Латвию. Шоумен показал, что вместе с Примадонной проводит время в Юрмале.

Максим Галкин опубликовал кадры завораживающего заката. Юморист снял, как тонкая ярко-оранжевая полоска обрамляет Балтийское море.

"Вот такой вот замечательный юрмальский закат", — сказал пародист.

Затем шоумен перевёл видеокамеру на пляж, показав Аллу Пугачёву на прогулке. Алла Борисовна выбрала для вечернего променада белые брюки и свитер.

"Эй, вы! Далеко-то не уходите!" — крикнул вслед жене артист.

Ранее Максим Галкин опубликовал снимок Аллы Пугачёвой. Примадонна на фото свежа и молода. Внимание публики приковали стройные оголённые ноги певицы.