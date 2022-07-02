Шнуров выпустил клип про импортозамещение "Аналоговнет"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню под названием "Аналоговнет". С помощью этой штуки, по словам певца, Россия грозит заморскому врагу.

Шнуров выпустил песню, которую трудно назвать восхвалением импортозамещения. Фразу "аналогов нет" он объединил в одно слово. Из этого вышла по смыслу что-то не совсем приличное.

"Нет у них

Анала и говнета,

А у нас есть тот,

И есть другой", — поёт исполнитель своим хриплым голосом.

Солист "Ленинграда" спел о том, что в России делают то, что в мире больше никому в голову не придёт.

"Всё сложней жить в каждодневном бреде

И тону среди пиар-атак,

Но с помощью его мы в рай поедем,

А они подохнут просто так", — спел Шнуров, слегка перефразировав знаменитые слова Владимира Путина.

Ранее Александр Розенбаум высказался о личности Сергея Шнурова, бунт которого, по мнению певца, закончился, как только тот принял почести от власти.