Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров презентовал новый клип на песню под названием "Аналоговнет". С помощью этой штуки, по словам певца, Россия грозит заморскому врагу.
Шнуров выпустил песню, которую трудно назвать восхвалением импортозамещения. Фразу "аналогов нет" он объединил в одно слово. Из этого вышла по смыслу что-то не совсем приличное.
"Нет у них
Анала и говнета,
А у нас есть тот,
И есть другой", — поёт исполнитель своим хриплым голосом.
Солист "Ленинграда" спел о том, что в России делают то, что в мире больше никому в голову не придёт.
"Всё сложней жить в каждодневном бреде
И тону среди пиар-атак,
Но с помощью его мы в рай поедем,
А они подохнут просто так", — спел Шнуров, слегка перефразировав знаменитые слова Владимира Путина.
Ранее Александр Розенбаум высказался о личности Сергея Шнурова, бунт которого, по мнению певца, закончился, как только тот принял почести от власти.
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