Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивила подписчиков неформальным видео. Соблазнительно наряженная дипломат аппетитно покушала клубнику.
В микроблоге Марии Захаровой появились выразительные кадры. 46-летння женщина предстала в наряде с оголёнными плечами и красной лентой на голове. Блондинка сняла селфи, на котором она смачно поедает ягоду под песню "Калинка-малинка".
"Свой урожай", — подписала видео представитель российского МИДа.
Подписчиков дипломата впечатлил такой контент.
"Маруся искусительница";
Ой, Мария! Как сексуально! Спасибо, а то всё официальные видео!";
"Ничто человеческое";
"Сладенькая, наверное, — ягодка";
"Эротики маловато", — писали фолловеры под видео Захаровой.
Ранее Мария Захарова посоветовала известному своей нетрадиционной сексуальной ориентацией главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу "найти себе красавца".
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