Захарова с оголёнными плечами смачно покушала клубнику: "Маруся искусительница"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивила подписчиков неформальным видео. Соблазнительно наряженная дипломат аппетитно покушала клубнику.

В микроблоге Марии Захаровой появились выразительные кадры. 46-летння женщина предстала в наряде с оголёнными плечами и красной лентой на голове. Блондинка сняла селфи, на котором она смачно поедает ягоду под песню "Калинка-малинка".

"Свой урожай", — подписала видео представитель российского МИДа.

Подписчиков дипломата впечатлил такой контент.

"Маруся искусительница"; Ой, Мария! Как сексуально! Спасибо, а то всё официальные видео!"; "Ничто человеческое"; "Сладенькая, наверное, — ягодка"; "Эротики маловато", — писали фолловеры под видео Захаровой.

Ранее Мария Захарова посоветовала известному своей нетрадиционной сексуальной ориентацией главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу "найти себе красавца".