Депутат Леонов назвал "надуманной" опасность оспы обезьян

Ситуация с распространением оспы обезьян — "надуманная". Никаких вспышек этой инфекции в России "точно не будет", заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"У нас ещё ни одного случая не зафиксировано. Я думаю, что это просто надуманная история, и никаких вспышек оспы обезьян в России точно не будет", — передаёт его слова РИА Новости.

Депутат уверен, что ситуация не требует введения каких-либо ограничений в стране. Он указал на то, что оспа обезьян не распространяется воздушно-капельным путём, поэтому сильно опасаться её не стоит.

По данным ВОЗ, на данный момент оспа обезьян выявлен в 51 стране мира, всего зарегистрировано более 5 тыс. случаев инфицирования.