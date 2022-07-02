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Богук: страницы госорганов в соцсетях заменят книгу жалоб и предложений

Общество

Закон, обязывающий госорганы вести страницы в социальных сетях, необходим, заявил начальник управления по связям с общественностью АО "МОСТРАНСАВТО" Евгений Богук. По его словам, интернет-пространство заменит книги жалоб и предложений и позволит быстрее реагировать на обращения граждан.

Богук: страницы госорганов в соцсетях заменят книгу жалоб и предложений

Как подчеркнул Богук, соцсети стали серьёзным каналом коммуникации между людьми.

"Я думаю это (новый законопроект — Прим. ред.) связан с тем, что время книг жалоб и предложений давно ушло, сейчас востребована быстрая и результативная коммуникация, которую можно обеспечить, только если оперативно отвечать на запросы конечного потребителя", — пояснил эксперт в беседе с Радио 1.

По словам Богука, речь не только о страницах в соцсетях, но и мессенджерах, которые делают ответ на запрос максимально быстрым и прозрачным.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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