В Казани волонтёры нашли новую семью для слепой пенсионерки с больным котом

Слепая пенсионерка из Казани потеряла сына и осталась на съёмном жилье без денег. Женщину могли выселить на улицу с единственным родным существом — старым и больным котом Ксюхом, но вмешались волонтёры.

На помощь к бабушке пришло волонтёрское движение "Душа России". Сначала неравнодушные жители Казани определили женщину в приют для бездомных. Для пенсионерки это стало ударом.

"Интеллигентному домашнему человеку, всю свою жизнь проработавшему в детском саду, находиться в приюте для людей без определённого места жительства, среди контингента его постояльцев, было, наверное, невыносимо. Тамара не жаловалась, лишь удивлялась почему они так матерятся", — рассказала руководитель волонтёрского движения Юлия Хакимова в беседе с inkazan.ru.

Кота Ксюха разрешили взять с собой. Волонтёры опубликовали в социальных Сетях историю слепой пенсионерки и помощь пришла "откуда не ждали". С активистами связалась женщина, которая когда-то, так же как и бабушка, осталась без крыши над головой, но ей помогли в "Душе России". Она сообщила, что живёт с сыном и хочет помочь пенсионерке.

Как передаёт издание, женщина с радостью согласилась переехать в семью и забрала с собой Ксюха.