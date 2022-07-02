В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, после смерти супруга на плечи пожилых людей и так ложится очень много расходов.
Ранее с инициативой отменить пошлины за регистрацию жилья для пенсионеров выступил депутат Евгений Фёдоров.
Как подчеркнула Бессараб, за юридическую процедуру людям приходится платить по две тысячи рублей.
"Часто пенсионер попадает в такую ситуацию, что в результате смерти супруга может получить жильё в наследство. В таком случае пенсионеру нужно заплатить ещё за похороны и прочие услуги. Поэтому отмена пошлины на регистрацию жилья — это та инициатива, которую стоит рассмотреть и принять", — пояснила депутат в беседе с Народными новостями.
Письмо с инициативой направили главе Минтруда Антону Котякову.
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