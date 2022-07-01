Лозу возмутила идея наградить Шатунова посмертно: Какой народный? Он иностранный

Юрий Лоза в штыки воспринял идею наградить Юрия Шатунова званием народный артист посмертно. Автор хита "Плот" напомнил, что у певца было немецкое гражданство.

Лоза уверен, что любовь к Шатунову продиктована лишь ностальгией по прошлому.

"Да какой он народный артист? Это иностранный артист, у него немецкое гражданство. Сейчас эти песни слушают те люди, которые фанатели от них 30 лет назад, но слушают именно из-за ностальгии", — заявил Юрий Эдуардович.

Певец убеждён, что хиты Шатунова не профессиональны. Он уверен также, что покойному исполнителю сейчас нужны не звания, а молитвы.

Лоза объяснил, что сейчас звание народного артиста в России потеряло ценность, потому что этот титул присваивают "не пойми кому".

Ранее певец Юрий Лоза пожаловался на то, что он до сих пор не имеет званий. Он рассказал, как ему поступил звонок с предложением заплатить за то, чтобы его наконец отметили званием заслуженного артиста РФ.