Вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по инициативе военкомата. Стало известно, что хоккеист намерен эмигрировать из России.
Федотова обвиняют в попытках уклониться от армейской службы. 25-летний спортсмен, недавно ставший обладателем "Кубка Гагарина", формально находится на армейской службе. При этом распространилась информация о том, что звезда хоккея планирует уехать из России, так как подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".
Поисками хоккеиста занялись сотрудники уголовного розыска, которые подстерегли спортсмена на его обычном маршруте от дома до спорткомлекса. В самом ЦСКА заверили, что "компетентные органы во всем разберутся".
Ранее экс-капитан сборной РФ по футболу Игорь Денисов рассказал, как записал обращение к Владимиру Путину с просьбой остановить спецоперацию на Украине.
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