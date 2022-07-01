Вратаря ЦСКА Ивана Федотова задержали из-за уклонения от военной службы

Вратаря российской сборной по хоккею Ивана Федотова задержали в Санкт-Петербурге по инициативе военкомата. Стало известно, что хоккеист намерен эмигрировать из России.

Федотова обвиняют в попытках уклониться от армейской службы. 25-летний спортсмен, недавно ставший обладателем "Кубка Гагарина", формально находится на армейской службе. При этом распространилась информация о том, что звезда хоккея планирует уехать из России, так как подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз".

Поисками хоккеиста занялись сотрудники уголовного розыска, которые подстерегли спортсмена на его обычном маршруте от дома до спорткомлекса. В самом ЦСКА заверили, что "компетентные органы во всем разберутся".

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