Зюганов требует закрыть "Ельцин-центр", а Ельцина признать предателем Родины

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова воодушевила новость о закрытии "Гоголь-центра". Он призвал поступить также и с "Ельцин-центром" в Екатеринбурге.

Зюганов отреагировал на сообщение режиссёра Кирилл Серебренников, который заявил, что театр закрыли "за попытку свободы".

"Давно пора. Ждём возвращения и открытия Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя", — написал глава коммунистов в своём микроблоге.

Председатель коммунистической партии уверен, что следующим шагом должно стать уничтожение рассадника либеральных идей в Екатеринбурге.

"Теперь необходимо закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге, не допускать расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины", — предложил Зюганов.

Призыв лидера КПРФ прокомментировала Ксения Собчак.

"Как бы до выноса Ленина не дошло, Геннадий Андреевич", — написала журналистка.

Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне".