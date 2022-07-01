Лидера КПРФ Геннадия Зюганова воодушевила новость о закрытии "Гоголь-центра". Он призвал поступить также и с "Ельцин-центром" в Екатеринбурге.
Зюганов отреагировал на сообщение режиссёра Кирилл Серебренников, который заявил, что театр закрыли "за попытку свободы".
"Давно пора. Ждём возвращения и открытия Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя", — написал глава коммунистов в своём микроблоге.
Председатель коммунистической партии уверен, что следующим шагом должно стать уничтожение рассадника либеральных идей в Екатеринбурге.
"Теперь необходимо закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге, не допускать расползание его ядовитых щупалец в виде филиала в Москве, а самого Ельцина признать предателем Родины", — предложил Зюганов.
Призыв лидера КПРФ прокомментировала Ксения Собчак.
"Как бы до выноса Ленина не дошло, Геннадий Андреевич", — написала журналистка.
Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала "Гоголь-центр" за спектакль "Я не участвую в войне".
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