Социолог: Запад показывает россиян в играх негодяями, которых надо убивать

Социолог Геннадий Козырев в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление главы Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяны Матвеевой, которая указала на способность компьютерных игр воздействовать на пользователей, быть инструментом "мягкой силой".

"Этому явлению минимум 20 лет. Как только начали создавать игры, западные технологи и политики, естественно, принялись разрабатывать продукты, в которых россиян или русских представляют негодяями. Не только в таких играх, но и в некотором кино жителей РФ надо убивать", — сказал специалист.

В качестве примера эксперт привёл картины с известным актёром Арнольдом Шварценеггером. В этих фильмах герои спасали мир от русских террористов, отметил эксперт.

"Даже в царское время рисовали карикатуры, на которых Россию представляли злым зверем, пытающимся уничтожить нормальных людей", — заключил собеседник издания.

Ранее Матвеева обратила внимание на способность авторов игр интерпретировать исторические и культурные события, влиять на пользователей.

"За счёт возможности различной смысловой интерпретации тех или иных исторических, культурных, социально-экономических событий на уровне внутриигровых сценариев и механик компьютерные игры используются в том числе как инструмент мягкой силы", — сообщила российский политик в ходе пресс-конференции в ТАСС.