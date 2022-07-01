В Оренбурге выясняют, почему два малыша оказались на улице без родителей

В Оренбурге проезжающие мимо водители увидели двух маленьких детей, которые шли по краю дороги без родителей или других взрослых, и при этом были одеты явно не по погоде — слишком легко, хотя на улице было довольно прохладно.

Как сообщает портал 56orb.ru, детей нашли в Южном микрорайоне Оренбурга, на улице Амурской. Муж и жена, которые направлялись на работу, увидели на обочине дороги маленьких мальчика и девочку. Супруги остановились возле них и попытались выяснить, почему где их родители и почему они оказались на улице одни, но в силу возраста дети не могли ответить на их вопросы.

Обнаружившие малышей водители вызвали полицейских, которые увезли их в участок, а потом выяснили, кто является их материю. Сейчас в отношении родителей детей проводится проверка по поводу оставления их одних в опасной ситуации.