Шевчук дал интервью "Голосу Америки"*: Группа сейчас как никогда нужна родине

Певец Юрий Шевчук в интервью "Голосу Америке"* высказал свою позицию по поводу спецоперации на Украине.

Шевчук признался, что очень расстроился, когда концерты группы "ДДТ" запретили в России. Певец вспомнил, как он выступал перед россиянами в конце февраля.

"Мрак такой, ситуация висит психологически очень сложная. И они вдруг видят, что они все вместе, что их много, что их не мало, и потом какие-то окрыленные глаза в конце концерта. Незнакомые люди обнимаются, чувствуют родственные души, а это очень важно людям знать в России. Поэтому, я считаю, что наша группа сейчас как никогда нужна родине", — рассказал лидер группы "ДДТ".

Исполнитель хита "Родина" уверен, что россияне стараются отгонять от себя пугающие мысли из-за инстинкта самосохранения.

"Чтобы не случилось адского когнитивного диссонанса, стараются её выбросить из головы и о ней не думать, а думать о своих семье-работе, и так далее", — выразил своё мнение певец, отметив, что даже в кругах образованных людей тема спецоперации на Украине является табуированной.

Ранее Шевчук назвал отмену своих концертов "социально-политическим расизмом".

* признан в России иностранным агентом.