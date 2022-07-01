Певица Монеточка о "Гоголь-центре": Не кривите душой, театра больше нет

Певица Монеточка высказалась о смене руководства в "Гоголь-центре", работа которого в прежнем формате завершилась спектаклем "Я не участвую в войне".

Елизавета Гырдымова, известная под сценическим псевдонимом Монеточка, рассказала, что жила напротив "Гоголь-центра" и часто посещала спектакли данного театра. Она назвала работников учреждение культуры "голубками мира".

Певица скептически отнеслась к утверждению департамента культуры о том, что театр продолжит свою работу только с другим руководством.

"Не кривите душой, театра больше нет", — написала Елизавета, отметив, что театр это, прежде всего, люди со своей позицией.

Исполнительница хита "Русский ковчег" назвала жесткостью разрушение "живой системы" театра.

"Я убеждена: авторы этих указов не то, что "Войну и мир" не прочли, но даже "Аватар" ни разу не посмотрели", — выразила своё мнение Монеточка, которая после начала спецоперации на Украине переехала жить в Литву.

Ранее Кирилл Серебренников сообщил о закрытии "Гоголь-центра". Режиссёр уверен, что театр прикрыли "за попытку свободы".