На фельдшера, подделавшего больничный лист в Комсомольске-на-Амуре, завели дело

В Комсомольске-на-Амуре медику "светит" тюремный срок за подделку больничного листа за денежное вознаграждение.

Как сообщает transsibinfo.com, жительнице Комсомольска-на-Амуре придётся представить перед судом за незаконное приобретение больничного. Таким сомнительным образом горожанка хотела оправдаться за то, что без уважительное причины не появлялась на работе целую неделю.

За "липовый" больничный женщина заплатила пять с половиной тысяч рублей. Подделка была обнаружена в компании, где работает пытавшаяся всех обвести вокруг пальца комсомольчанка.

На фельдшера, которая подделала больничный лист, завели дело по статье "получение взятки".