Матери живого военнослужащего из Башкирии по ошибке сообщили о его смерти

Матери контрактника из Башкирии сообщили о том, что её сын погиб, тогда как на самом деле с ним было всё в порядке. О печальном инциденте рассказал брат военнослужащего Артур Хусаинов.

Как пишет mkset.ru, страшное известие семье контрактника в селе Таймасово 13 апреля привезли глава Куюргазинского района, военком города Кумертау, участковый, глава сельсовета и сельский фельдшер. Они рассказали родителям, что их сын погиб в спецоперации на Украине, и попросили образца ДНК для того, чтобы провести опознание убитого.

Мать военнослужащего после этого известия почувствовала себя плохо. У женщины, которой недавно была сделана операция на сердце и у которой уже был инсульт, резко поднялось давление. Родные вызвали ей скорую помощь, однако в больнице Кумертау, куда доставили безутешную мать, врачи ограничились лишь тем, что померяли ей давление, отказав в госпитализации.

Семье женщины пришлось везти её в районную больницу, в которой нет условий и специалистов для оказания необходимой медицинской помощи.

"Мы, конечно, понимаем, что ошибочные вести в военное время не исключены, но решением кумертауских врачей мы очень огорчены. Наша мама — мать-героиня, она родила и воспитала пятерых мужчин", — сказал сын женщины и брат контрактника.

После случившегося родителям позвонил сам военнослужащий и сообщил, что с ним всё в порядке, он жив, а страшное известие о его гибели оказалось ошибкой. После этого родители контрактника почувствовали себя лучше.

Сам глава Куюргазинского района признал свою случайную ошибку.

"Маму увезли на скорой… Слёзы лились из глаз… А он сам позвонил и сообщил, что жив!!! Ошибка случилась. Другой боец оказался…" — отметил чиновник.