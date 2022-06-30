Иван Ургант нашёл работу в России: "По-прежнему в деле"

Ивана Урганта "отменили" на празднике "Алые паруса", однако без работы в России шоумен не остался. Выяснилось, в каком проекте поучаствует телеведущий.

О возвращении Ивана Урганта на ТВ пока не сообщается. При этом телеведущего желают видеть в роли конферансье.

О том, что Ургант "по-прежнему в деле" сообщил фэшн-журналист Ариан Романовский. Он поведал, что Иван выступит на благотворительном мероприятии фонда "Друзья" в Царицыно.

"Это будет первое публичное выступление Урганта с начала известных событий", — написал журналист.

Ранее Ксения Собчак порассуждала над тем, почему Ивана Урганта не захотели видеть в числе ведущих ежегодного праздника выпускников "Алые паруса". Журналистка уверена, что настоять на участии экс-ведущего шоу "Вечерний Ургант" можно было.