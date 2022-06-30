Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе "сегодня-завтра" вернётся из США в Москву. Об этом сообщил руководитель центра образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.
"Я знаю, что она прилетает в Москву. Знаю только сам факт, что она прилетает сегодня-завтра", — приводит его слова РИА Новости.
Тутберидзе отправилась в США, где фигурным катанием занимается её дочь Диана Дэвис, в мае. Ранее появилась информация, что в четверг Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным должна пройти просмотр в Ассоциации фигурного катания США.
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