Глава Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов заявил о необходимости повысить заработную плату врачам. Своё мнение он высказал Общественной Службе Новостей.
"Я считаю, что им необходимо ставку поднять. Зарплаты медикам нужно поднимать по международным критериям", — сказал он.
По словам адвоката, врачи с одинаковыми профессиональными навыками в России и за границей получают разные деньги за свой труд, причём отечественные специалисты зарабатывают "значительно меньше".
Карабанов также напомнил, что в период распространения коронавирусной инфекции врачи получали доплаты, которые теперь отменены в связи с завершением острой фазы пандемии.
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