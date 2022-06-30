Адвокат Карабанов призвал повысить зарплаты врачам

Глава Московской коллегии адвокатов "Карабанов и партнёры" Александр Карабанов заявил о необходимости повысить заработную плату врачам. Своё мнение он высказал Общественной Службе Новостей.

"Я считаю, что им необходимо ставку поднять. Зарплаты медикам нужно поднимать по международным критериям", — сказал он.

По словам адвоката, врачи с одинаковыми профессиональными навыками в России и за границей получают разные деньги за свой труд, причём отечественные специалисты зарабатывают "значительно меньше".

Карабанов также напомнил, что в период распространения коронавирусной инфекции врачи получали доплаты, которые теперь отменены в связи с завершением острой фазы пандемии.