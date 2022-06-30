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Галкин раскритиковал Михалкова: "Не бесов гонит, а пургу"

Общество

Максим Галкин высмеял передачу Никиту Михалкова "Бесогон" на своём концерте в Израиле.

Галкин раскритиковал Михалкова: "Не бесов гонит, а пургу"

Концертные шутки Максима Галкина моментально появляются в российской прессе. Супруг Аллы Пугачёвой испепеляет сатирой то, что ему не нравится в России, выступая перед иностранной аудиторией.

Объектом шуток юмориста стал режиссёр Никита Михалков.

"С отдельного перрона торжественно тронулся Никита Сергеевич Михалков. Это вообще редкий "Бесогон", конечно. Хотя, конечно, он уже не бесов гонит, а пургу. Чистый "пургонос". Если у Соловьева в голове тараканы, то у Михалкова "большой мохнатый шмель"", — сострил артист.

Максим Галкин покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Шоумен выражает резкое несогласие с действиями российских властей.

В День России Максим Галкин объяснил, что ему не нравится в современной России. Среди прочих недостатков он назвал Никиту Михалкова, который "рассказывает о заражённых птицах из Украины".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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