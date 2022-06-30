В Госдуме призвали встретить военных РФ так же, как на Украине встречают "Азов"*

Депутат КПРФ Сергей Обухов обратил внимание на то, как торжественно на Украине встречают освобождённых военнопленных "Азова"*. Он призвал устроить российским солдатам похожий приём.

Обухов оценил масштаб торжества, с которым в Незалежной чествуют вернувшихся домой пленных.

"По украинским каналам показывают, как встречают нацистов-азовцвев из плена. Радость, торжество. Плюс — ликование. Российские войска по доброй воле оставили остров Змеиный”, — сказал Обухов.

Он не понимает, почему в России не поступают также со своими героями. Депутат считает, что необходимо нейтрализовать негатив, вызванный тем, что на Украину вернулись солдаты ВСУ, которых изначально не планировали обменивать.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что на Украине занимаются пиаром, а в России не считают нужным выставлять всё публично. Он отметил, что российских солдат встречают без камер. Володин также подчеркнул, что на Украину вернулись только те азовцы, которые получили тяжёлые ранения. Остальных ждёт судебное разбирательство.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.