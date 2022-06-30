Специалист предупредила о психических проблемах у одарённых детей

У одарённых детей могут возникнуть проблемы с психикой, поэтому важно не перенапрягать их нервную систему. Об этом в беседе с NEWS. ru заявила детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Бывает так, что если одарённые дети талантливы в интеллектуальном плане, то в психическом могут быть слабыми", — сказала она.

Специалист отметила, что психика творческих детей очень уязвима, что выражается в перепадах настроения и может привести к психологическим проблемам. Для недопущения такого сценария психолог посоветовала родителям не нагружать таких детей различными делами.

"Родители стараются максимально их нагрузить, чтобы как-то успокоить. В итоге происходит перенапряжение нервной системы, и в какой-то момент ребенок оказывается клиентом психиатра, — отметила Наумова.