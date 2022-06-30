Гниененко: от укуса божьей коровки у некоторых людей может возникнуть аллергия

В то время как многие россияне едут отдохнуть в Крым, в Краснодарском крае, а именно в городе Анапа, на пляжах нашествие божьих коровок, которых не стоит боятся, потому что после укуса кроме проявления аллергических реакций и покраснений на коже отдыхающим не угрожает.

"Людей они покусать если и могут, то человек даже не заметит укуса. Настолько их челюсти маленькие", — приводит слова кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко Москва 24.

По его словам, божьих коровок не стоит опасаться, но и в руки их брать не стоит, потому как обороняясь, жук выделяет жёлтую жидкость, от которой могут быть небольшие неприятности.

"От этой жидкости у некоторых людей, особенно у детей, может возникать аллергическая реакция, покраснения. Поэтому лучше не брать божьих коровок в руки, не лезть самому в скопления насекомых", — предупредил энтомолог.

Гниненко пояснил, что нашествие божьих коровок происходит каждый год и связано оно с размножением, которое продлится не более недели.