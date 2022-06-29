Собчак укорила Идова за надпись на украинском снаряде: "Всё неоднозначно"

Ксении Собчак заказанная режиссёром Михаилом Идововым надпись на снаряде ВСУ показалась не смешной.

Американский режиссёр и сценарист Михаил Идов отправил пожертвования украинской армии в обмен на то, что ему разрешат придумать надпись на украинском снаряде.

Деятель кино выбрал фразу, которая уже стала мемом в российском обществе. Он попросил, чтобы на снаряде написали: "Всё неоднозначно". Такое послание он адресовал людям, которые предпочитают оставаться вне политики.

Собчак возмутила такая острота.

"А Идов реально считает, что это "классная шутка", да? Пост удалён, но интернет ведь помнит всё", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что на Украине стартовала кампания, в рамках которой можно заказать любую надпись на снаряде взамен на пожертвование для украинской армии.