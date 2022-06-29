Илья Чёрт: знакомые в Мариуполе подтверждают всё рассказанное бойцами РФ

О рок-группе "Пилот" с солистом Ильёй Чёртом слышали даже те, кто не имеет никакого отношения к музыке. Имеется в виду участие "Пилота" в музыкальном марафоне "Zа Россию", организованном в поддержку спецоперации, после чего сразу два музыканта демонстративно и громко объявили о своём выходе из состава группы.

Как объяснил сам Илья Чёрт в беседе с argumenti. ru, решение участвовать в этом патриотическом концерте принял лично он, выражающее личную позицию солиста и руководителя музыкального коллектива.

Чёрт подчеркнул, что Россия сражается на Украине не с украинцами, которых он безмерно любит, а именно с нацизмом.

"Я против нацизма. Мои близкие в Мариуполе подтвердили всё то, что говорят мне наши бойцы (я на связи с некоторыми из тех, кто на передовой). Всю информацию получаю только из первых уст — больше четверти века не смотрю телевизор, не слушаю радио и не читаю газет", — сказал артист.

Илья Чёрт убеждён, что агрессию начала не Россия.

"Что кричали тысячи людей на площадях в украинских городах? "Москаляку — на гиляку". Знаю это опять-таки не из СМИ, а от местных очевидцев. Ты можешь представить, чтобы тысячи людей в России кричали такое про украинцев или ещё про кого-то? Я не могу. А главное, правительство Украины не только не разгоняло эти сборища, но и поддержало их. Страну захватили нацисты, — поделился своими мыслями музыкант.

Артист добавил, что наш с украинцами общий враг — это именно киевский нацистский режим, против которого все сейчас и борются.