Перед Маргаритой Симоньян извинилась глава мебельного магазина за хамство

Глава RT Маргарита Симоньян пожаловалась на то, что её "послали" в мебельном магазине. В скором времени ей принесли искренние извинения.

Журналистка ранее рассказала, что ей нахамили по телефону, когда она пыталась приобрести мебель из ротанга в одном из интернет-магазинов. История закончилась примирительно.

Владелец магазина извинилась за поведение своей сотрудницы. Письмо от главы фирмы Симоньян опубликовала в своём микроблоге.

"Меня зовут Мария, я руководитель компании и крайне возмущена поведением оператора. Маргарита, очень хочу лично извиниться перед Вами и готова Вас проконсультировать лично и подобрать мебель из ротанга", — написала директор мебельного магазина.

Ранее Симоньян после модераторства дискуссии с Владимиром Путиным на ПМЭФ объяснила, что от президента исходила уверенность, имевшая психотерапевтическое воздействие.