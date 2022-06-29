Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев рассказал, какие меры в целом необходимы для модернизации педагогического образования:
— Учитель — одна из наиболее сложных в России профессий, ведь, по факту, учителя выполняют государственный заказ по созданию будущего нашей страны. Между тем ситуация в сфере педагогического образования далека от идеальной. Стране остро не хватает учителей, а их подготовка оставляет желать лучшего.
Но самое важное, что система образования у нас оценивается, как правило, с экономической точки зрения, в то время как главным показателем эффективности педагогического вуза должны быть профессиональные и личностные качества его выпускников.
Это актуально для всей социальной сферы: сейчас к тем же выводам пришли, к примеру, и в медицине. Но для образования это вопрос первостепенной важности, потому что кадры для той же медицины, как и вообще для любой отрасли, начинают готовить именно школьные учителя. Соответственно, подготовка самих учителей должна быть в высшей степени качественной. Причём — на протяжении всего профессионального пути педагога. То есть необходимо модернизировать не только педвузы, но и курсы повышения квалификации педагогов, чтобы учитель получал полное представление как о новых исследованиях по преподаваемому предмету и методах его преподавания, так и о последних тенденциях развития общества, чтобы чётко представлял, какую задачу ставит перед ним государство в каждый конкретный момент времени.
Подготовку учителей надо начинать с педагогических классов, привлекая на учёбу в профильные вузы самых лучших выпускников школ.
Надо не только установить для учителей единый высокий федеральный оклад, но и пошагово возвращать престиж учительской профессии, снимая фильмы о современной школе, проводя широко освещаемые СМИ профессиональные конкурсы, чтобы люди понимали, как много усилий нужно, чтобы состояться как учитель.
К слову, всякий случай агрессии ученика или родителя по отношению к педагогу должен становиться предметом самого серьёзного осуждения со стороны общества. Сильная страна обязана уважать своих учителей, так как повышение авторитета учителя имеет значение не меньшее, чем рост обороноспособности государства.
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