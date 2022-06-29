Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Зеленский сравнил НАТО с турникетами киевского метро
Украинский беспилотник сбит и уничтожен в Брянской области
МИД РФ: Москва пригрозила Осло ответными мерами из-за ситуации со Шпицбергеном
Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине
ВКС России нанесли удар по воинской части под Одессой ракетой Х-22
МВД ЛНР: наёмники из США руководят украинской группировкой в Северске
На службу в полицию Мариуполя поступили 160 бывших украинских правоохранителей
Врач Кабычкин: в жару идеальной будет пробковая обувь
Петербургская филармония представит новый проект "Окно в барокко"

Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи

Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать федеральную программу развития педагогических вузов. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев рассказал, какие меры в целом необходимы для модернизации педагогического образования:

Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи

— Учитель — одна из наиболее сложных в России профессий, ведь, по факту, учителя выполняют государственный заказ по созданию будущего нашей страны. Между тем ситуация в сфере педагогического образования далека от идеальной. Стране остро не хватает учителей, а их подготовка оставляет желать лучшего.

  1. Во-первых, в профессию зачастую попадают мало подходящие для неё люди: средний балл абитуриентов, поступающих на педагогические специальности, меньше среднего по стране, так что многие абитуриенты поступают сюда не потому, что следуют призванию, а по "остаточному принципу".
  2. Во-вторых, сейчас многие муниципальные школы в материально-техническом плане оснащены лучше, чем педагогические вузы, готовящие специалистов для них, и это отставание в будущем очевидно помешает качественному обучению.

Но самое важное, что система образования у нас оценивается, как правило, с экономической точки зрения, в то время как главным показателем эффективности педагогического вуза должны быть профессиональные и личностные качества его выпускников.

Это актуально для всей социальной сферы: сейчас к тем же выводам пришли, к примеру, и в медицине. Но для образования это вопрос первостепенной важности, потому что кадры для той же медицины, как и вообще для любой отрасли, начинают готовить именно школьные учителя. Соответственно, подготовка самих учителей должна быть в высшей степени качественной. Причём — на протяжении всего профессионального пути педагога. То есть необходимо модернизировать не только педвузы, но и курсы повышения квалификации педагогов, чтобы учитель получал полное представление как о новых исследованиях по преподаваемому предмету и методах его преподавания, так и о последних тенденциях развития общества, чтобы чётко представлял, какую задачу ставит перед ним государство в каждый конкретный момент времени.

Подготовку учителей надо начинать с педагогических классов, привлекая на учёбу в профильные вузы самых лучших выпускников школ.

Надо не только установить для учителей единый высокий федеральный оклад, но и пошагово возвращать престиж учительской профессии, снимая фильмы о современной школе, проводя широко освещаемые СМИ профессиональные конкурсы, чтобы люди понимали, как много усилий нужно, чтобы состояться как учитель.

К слову, всякий случай агрессии ученика или родителя по отношению к педагогу должен становиться предметом самого серьёзного осуждения со стороны общества. Сильная страна обязана уважать своих учителей, так как повышение авторитета учителя имеет значение не меньшее, чем рост обороноспособности государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Людмила Черткова Байден не сдержал обещание: доллар по 50 рублей вместо 200 Людмила Черткова Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Кедми заявил о возможном участии военных ВС Белоруссии в СВО на Украине
Мир. Новости мира
Кедми заявил о возможном участии военных ВС Белоруссии в СВО на Украине
Последние материалы
Зеленский сравнил НАТО с турникетами киевского метро
Украинский беспилотник сбит и уничтожен в Брянской области
МИД РФ: Москва пригрозила Осло ответными мерами из-за ситуации со Шпицбергеном
Академик Козин предложил усилить спецоперацию на Украине
ВКС России нанесли удар по воинской части под Одессой ракетой Х-22
МВД ЛНР: наёмники из США руководят украинской группировкой в Северске
На службу в полицию Мариуполя поступили 160 бывших украинских правоохранителей
Дмитрий Савельев: к профессии учителя нужно готовить со школьной скамьи
Если Россия победит в СВО, неизвестно, где она остановится
Врач Кабычкин: в жару идеальной будет пробковая обувь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников