Учащиеся восьмого класса школы Ульяновска получили задание смотреть авторскую передачу Никиты Михалкова "Бесогон". Это входит в список заданий на летних каникулах.
Школьникам предписали обогащаться знаниями из программы знаменитого режиссёра, в которой он борется с либералами и прочими ненадёжными личностями и явлениями современного российского общества.
Просмотр "Бесогона" был рекомендован учащимся для того, чтобы дети смогли "ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду".
Как сообщает издание "Подъём", такое задание поступило детям от учительницы русского языка и литературы гимназии №44 Татьяны Кнапп.
Педагог сопроводила своё задание пожеланием ребятам провести "отличное, доброе и яркое лето".
Режиссёр Никита Михалков в программе "Москва. Кремль. Путин" назвал врагами знаменитостей, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине.
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