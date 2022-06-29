Школьникам Ульяновска предписали смотреть "Бесогон" на летних каникулах

Учащиеся восьмого класса школы Ульяновска получили задание смотреть авторскую передачу Никиты Михалкова "Бесогон". Это входит в список заданий на летних каникулах.

Школьникам предписали обогащаться знаниями из программы знаменитого режиссёра, в которой он борется с либералами и прочими ненадёжными личностями и явлениями современного российского общества.

Просмотр "Бесогона" был рекомендован учащимся для того, чтобы дети смогли "ориентироваться в политической обстановке в стране и понимать правду".

Как сообщает издание "Подъём", такое задание поступило детям от учительницы русского языка и литературы гимназии №44 Татьяны Кнапп.

Педагог сопроводила своё задание пожеланием ребятам провести "отличное, доброе и яркое лето".

Режиссёр Никита Михалков в программе "Москва. Кремль. Путин" назвал врагами знаменитостей, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине.