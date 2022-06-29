Менеджер мебельного магазина Алёна "послала" Маргариту Симоньян

Маргарита Симоньян рассказала, как с ней невежливо обошлись, когда она пыталась купить мебель из ротанга. В отместку глава RT опубликовала антирекламу магазину с хамским сервисом.

Журналистка пожаловалась на то, что попытка приобрести мебель обернулась для неё неприятным инцидентом. Телеведущая объяснила, что собиралась купить мебель из испанского тростника, однако столкнулась с невежливым обращением.

"Хотела купить мебель из ротанга на сайте При попытке купить хоть что-нибудь была послана менеджером Аленой по телефону. Поэтому в этом магазине ничего покупать не буду и вам не советую", — написала Симоньян в своём микроблоге.

Главный редактор RT посоветовалась с подписчиками.

"А подскажите, пожалуйста, где еще можно купить вот ту самую, еще из нулевых, индонезийскую ротанговую мебель оливкового цвета? Очень я ее люблю", — призналась журналистка.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, как пережила дефолт 1998 года. Журналистка поведала, как на каникулах после резкого подорожания продуктов её выпроводила из дома тётка, отказавшись даже покормить.