Эксперт Моржаретто призвал "полностью переписать" кодекс о нарушениях ПДД

Действующий в России кодекс об автомобильных правонарушениях необходимо "полностью переписать", так как в нём много диспропорций. Такое мнение Телеканалу "360" высказал партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Я считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать, целиком переписать документы и сделать так, чтобы всё было примерно равнозначно. То есть разделить нарушения по группам", — сказал он, комментируя законопроект об отмене штрафов за некоторые мелкие нарушения.

Эксперт объяснил, что небольшие поправки не принесут эффекта, так как в действующих ПДД наблюдается диспропорция по многим видам правонарушений. В качестве примера он привёл отмену техосмотра для всех видов транспорта. Моржаретто уверен, что транспорт, перевозящий опасные грузы регулярно должен проходить технический осмотр в обязательном порядке.