Действующий в России кодекс об автомобильных правонарушениях необходимо "полностью переписать", так как в нём много диспропорций. Такое мнение Телеканалу "360" высказал партнёр аналитического агентства "Автостат", автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Я считаю, что кодекс об автомобильных правонарушениях надо полностью переписывать, целиком переписать документы и сделать так, чтобы всё было примерно равнозначно. То есть разделить нарушения по группам", — сказал он, комментируя законопроект об отмене штрафов за некоторые мелкие нарушения.
Эксперт объяснил, что небольшие поправки не принесут эффекта, так как в действующих ПДД наблюдается диспропорция по многим видам правонарушений. В качестве примера он привёл отмену техосмотра для всех видов транспорта. Моржаретто уверен, что транспорт, перевозящий опасные грузы регулярно должен проходить технический осмотр в обязательном порядке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.