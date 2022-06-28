Актриса Мария Шукшина поддержала возмущения организаторов выставки "Мариуполь — битва за русский мир", которых обвинили в пропаганде милитаризма.
Активист движения "Ленинградский доброволец" пожаловался на то, что в рамках фестиваля "День русской славы" им запретили вывешивать символ спецоперации на Украине — букву Z. Под этим знаком артисты отказывались выходить на сцену.
Не понравилось представителям администрации, по словам активиста, и то, что они выставили фигурки лидеров добровольческого движения, известных как Гиви и Моторола.
Мария Шукшина заступилась за инициаторов выставки.
"А где логика, господа чиновники, в том, что одной рукой вы шлете помощь и специалистов восстанавливать город-побратим Мариуполь, а другой срываете выставку "Мариуполь — битва за русский мир"?" — написала актриса в своём микроблоге.
Ранее Мария Шукшина поговорила с племянницей, которая вернулась из Китая. Актриса поведала, какие ужасы творятся в Шанхае из-за строжайшего карантина.
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