Аналитик Вязовский о запрете импорта золота РФ: "Продавать через третьи руки"

О последствиях запрета импорта российского золота в интервью Pravda.Ru рассказал вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.

Вязовский объяснил, что сейчас Россия будет реализовывать золото через Объединённые Арабские Эмираты.

"Турция, Израиль, Китай, Индия — потенциальные страны, куда можно спокойно поставлять российское золото, продавать через третьи руки, юридически очищать. При необходимости слитки можно даже перелить. Золото — это легкоплавкий металл. Его достаточно легко переливать", — объяснил эксперт.

Аналитик уверен, что золотодобытчики найдут возможность экспортировать благородный металл.

Вязовский рассказал, что в Турции и Китае золотые слитки перерабатываются в ювелирные украшения.

Ранее стало известно, что правительство США запретило ввоз российского золота. При этом на металл, который поставили до среды, 29 июня, санкции не распространяются.