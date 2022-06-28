О последствиях запрета импорта российского золота в интервью Pravda.Ru рассказал вице-президент "Золотого монетного дома", аналитик Алексей Вязовский.
Вязовский объяснил, что сейчас Россия будет реализовывать золото через Объединённые Арабские Эмираты.
"Турция, Израиль, Китай, Индия — потенциальные страны, куда можно спокойно поставлять российское золото, продавать через третьи руки, юридически очищать. При необходимости слитки можно даже перелить. Золото — это легкоплавкий металл. Его достаточно легко переливать", — объяснил эксперт.
Аналитик уверен, что золотодобытчики найдут возможность экспортировать благородный металл.
Вязовский рассказал, что в Турции и Китае золотые слитки перерабатываются в ювелирные украшения.
Ранее стало известно, что правительство США запретило ввоз российского золота. При этом на металл, который поставили до среды, 29 июня, санкции не распространяются.
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