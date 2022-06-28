Ксения Пенькова: детям без родителей нужны люди, которые не ищут славы

Президент Воронежской областной благотворительной организации "Общие дети" Ксения Пенькова призналась, что никогда не сможет оставить опекаемых ею детей-отказников без поддержки, и не считает, что это утверждение — слишком пафосное.

Пенькова в беседе с argumenti. ru напомнила, что, помимо базовых потребностей в уходе, абсолютно каждому ребёнку очень важно "слышать перед сном голос, который будет читать сказку или просто разговаривать". На обеспечение этих потребностей и направлен проект "Выжить без мамы", который, в числе прочего, обеспечивает наличие в палатах отказников няни, помогающей деткам адаптироваться к социальным и бытовым условиям этого мира.

Президент благотворительной организации мечтает, чтобы этот проект был завершён, и детки-отказники не оставаться подолгу в больницах, а сразу попадать в бюджетные учреждения. Однако, несмотря на соответствующий выдвинутый от Московской думы законопроект, пока ничего не меняется, потому что это "никому не выгодно".

"Государство, к сожалению, не способно в полной мере позаботиться о тех гражданах, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, и о детях-сиротах, в частности. Поэтому помощь общественников необходима. То есть людей, которые реально готовы помочь и не ищут славы и почета. Так что благотворительность не просто важна. Порой это вообще единственный способ сделать жизнь подопечных не только нашей организации, но и многих НКО, сносной", — объяснила суть своей работы Пенькова.