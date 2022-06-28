Социолог: женщины в РФ должны зарабатывать больше мужчин из-за квалификации

По данным исследователей НИУ ВШЭ, в нашей стране женщины зарабатывают на 37,7% меньше, чем мужчины. Как отметила заместитель директора Центра социально-трудовых прав Юлия Островская, в мире гендерный разрыв в уровне доходов составляет 20%.

"Если бы у нас разрыв зарплаты был объясним с учётом квалификации, подготовки, то женщины должны были получать немного больше, чем мужчины", — сказала специалист, слова которой приводит Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим эксперт подчеркнула, что россиянки редко сообщают о дискриминации. По словам собеседницы издания, некоторые женщины покидают РФ и решают жить в стране, где у них больше прав.