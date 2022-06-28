В 2022 году на ж/д путях в Подмосковье уже зафиксирована смерть 133 человек

По информации начальника по взаимодействию с федеральными транспортными системами министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Владимирского, количество смертельных случае на железных дорогах по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 23%, но всё равно остаётся высоким.

Как выяснили "Вести Подмосковья", с начала 2022 года жертвами несчастных случаев на железнодорожных путях в Московской области стали 133 человека.

Причин смертельных исходов на железнодорожных путях несколько: это и пересечение их по "опасным тропам" — в местах, где для предотвращения попадания людей на пути стоят заборы, но граждане всё равно делают в них лазейки, и невнимательность, то есть переход путей на красный свет, и попытки проехать на электричке или поезде "зайцем", когда гражданин, не желающим покупать билет, пытается запрыгнуть на платформу, и просто пренебрежение правилами транспортной дисциплины.

Чтобы сократить количество несчастных случаев и эффективно бороться с нарушителями, власти действуют сразу в нескольких направлениях: устанавливают ограждения и информационные щиты в опасных местах, монтируют камеры наблюдения, огораживают платформы, ликвидируют "опасные тропы" и благоустраивают переходы через железнодорожные пути.