Трагедия в аквапарке "XXI век" в Волжском, где утонул 13-летний ребёнок, вызвала бурное обсуждение пользователей в соцсетях. Они пытаются понять, что же стало причиной случившегося.
Так, по мнению некоторых людей, проблема была в том, что мама осталась с младшими детьми и не смогла уделить должного внимания поведению старшего сына, который пошёл на крутую горку с отцом, пишет novostivolgograda. ru.
Другие считают, что в бассейне все дети барахтаются, потому сложно отличить, когда ребёнок тонет и ему нужна помощь.
Третьи полагают, что причиной трагедии могло послужить отсутствие рядом с горкой спасателей, а также репутация аквапарка несколько "подмочена". Он не единожды попадал в новостную ленту и практически всегда в негативном контексте.
Однако общественник и многодетный отец считает, что вина за гибель подростка лежит на его родителях.
"При всем при этом я очень сочувствую родителям погибшего подростка, но их не понимаю. Допускать ребенка до катания с большой горки, которая впадает в глубокий бассейн, если он не умеет плавать, это безответственно", — заключил он.
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