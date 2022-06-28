Летом в России дети купаются в фонтанах. Некоторые граждане обвинили в этом чиновников. По мнению жителей, в регионах нет мест для отдыха.
Как написали в tagilcity.ru, по данным Роспотребнадзора, в Нижнем Тагиле отсутствуют водоёмы, в которых можно плавать. Поэтому ребята купаются в фонтанах, отметили горожане.
"Прежде чем запрещать и ругать детей, сделайте места, где можно походить, побегать под струями воды, как в других городах сделано", — сказала местная жительница Любовь.
По её мнению, дети и подростки продолжат купаться даже при угрозе серьёзного наказания. Как подчеркнула собеседница издания, они так отдыхают во время жаркой погоды.
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