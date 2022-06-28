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В Уфе заплатят почти 100 млн рублей за вырубку несуществующих деревьев

Общество

Власти Уфы отчитались, что выбран подрядчик, который продолжит благоустройство Советской площади. Но судя по контракту, ему оплатят уже выполненные работы.

В Уфе заплатят почти 100 млн рублей за вырубку несуществующих деревьев

В начале месяца управлением коммунального хозяйства и благоустройства Уфы был объявлен конкурс на благоустройство территории Советской площади. Согласно опубликованной в смете на 94,4 млн рублей, подрядчику предстоит разобрать брусчатый тротуар, спилить деревья и выкорчевать пни, расчистить площадь от кустарника и мелколесья, демонтировать 30 скамеек и урн.

Дело в том, что на данный момент на площади уже отсутствуют кустарники и скамейки, а брусчатку разобрали. Мэрия города не смогла оперативно дать комментарий по этой ситуации, сообщает портал mkset.ru.

Открытие обновлённой площади многократно переносилось, теперь окончание реконструкции должны завершить ко Дню республики, 11 ноября. Помимо памятника Герою России Минигали Шаймуратову решено дополнительно установить 24 колонны, что и вызвало перенос сроков.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Наталия Красовская
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