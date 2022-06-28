Политик Илья Яшин о своём задержании: "Ну что ж ты такой непонятливый, парень?"

Политика и депутата муниципального округа Красносельский Илью Яшина задержала полиция после его высказываний о спецоперации на Украине. Яшин после ночи, проведённом в ОВД вышел на связь.

Яшин снял видео из автозака и объяснил, что его везут в Хамовнический суд. Политик считает, что ему оформят 15 суток ареста. Подруга Яшина журналистка Ирина Баблоян ранее сообщала, что Яшину вменяют "неповиновение".

Яшин считает, что таким образом его выдавливают из страны.

"Очевидно, что такое наглое и демонстративно незаконное задержание — это очередной намек. Типа: "Ну что ж ты такой непонятливый, парень? Уезжай из страны! Как тебе еще объяснить?" Повторю еще раз. Да, я непонятливый. Нет, я никуда не уеду из своей страны", — заявил политик.

Ранее Яшин негативно высказался об ударе Вооружённых сил РФ по Киеву. Он назвал происходящее на Украине "трагедией и позорищем".