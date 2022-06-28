Житель Хакасии стал жертвой мошенников. Он захотел вызвать проститутку и позвонил по специальному номеру, который опубликовали в Сети. После этого с мужчиной связался "администратор" сайта.
"Он (злоумышленник. — Прим. ред.) заявил, что из-за действий гражданина на их интернет-площадке произошла системная ошибка", — написали в newkhakasiya.online.
За "сбой" жертва преступников заплатила 87 500 рублей. Спустя некоторое время мужчина понял, что его обманули. Он рассказал об инциденте полицейским. Правоохранители завели уголовное дело.
Ранее мошенники вынудили 55-летнюю жительницу Карелии отправить 1,3 миллиона рублей на "безопасный счёт".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.