Жители Башкирии потребовали закрасить граффити с Шатуновым: "Это кто?"

Жители Башкирии раскритиковали художника из Уфы, который нарисовал граффити в честь солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова. По мнению пользователей соцсетей, на рисунке артист не похож на себя, а чем-то "смахивает" на Чапаева.

Граффити с изображением Шатунова появилось после смерти артиста. Таким образом художник хотел отдать звезде дань памяти, но наткнулся в соцсетях на жёсткую критику и даже требования закрасить своё творчество.

"Это кто? Близко не похож даже на Шатунова", — цитирует возмущение пользователя mkset.ru. "Такое ощущение, будто он в чёрной папахе, как Чапаев, красной полоски не хватает", — написал ещё один житель Башкирии.

Другие комментаторы сочли, что Юрий получился на граффити с башкирскими чертами лица и просто похож на "простого парня".

"Хотелось бы пожелать поскорей убрать это граффити. Уж очень страшненько всё на нём получилось", — потребовали пользователи Сети. "Башкирский Шатунов, шапки с лисьим хвостом не хватает и курая", — резюмировали жители.